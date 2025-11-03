Юрист Стрежнева рассказала о новом порядке взыскания задолженностей

С 1 ноября 2025 года в России вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, разрешающие внесудебное взыскание задолженностей с физических лиц.

Изменения в первую часть Налогового кодекса Российской Федерации, предоставляют налоговым органам право на внесудебное взыскание задолженностей с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

Ранее для данной процедуры требовалось обязательное судебное решение. Как рассказала юрист Светлана Стрежнева в беседе с RuNews24.ru, новый механизм позволяет налоговой службе взыскивать долги непосредственно с банковских счетов налогоплательщиков или через службу судебных приставов за счет иного имущества.

По ее словам, внесудебный порядок применяется исключительно к бесспорным задолженностям, которые не оспариваются налогоплательщиком. К таким платежам относятся НДФЛ, отраженный в декларациях, налог на профессиональный доход, имущественные налоги, а также суммы, доначисленные по результатам камеральных проверок.

Юрист отметила, что при наличии возражений со стороны налогоплательщика относительно начисленных сумм сохраняется судебный порядок взыскания. Для реализации этого права гражданам необходимо предоставить в налоговый орган соответствующие возражения в течение шести месяцев с момента истечения срока исполнения требования об уплате налога.