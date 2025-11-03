В Госдуме изучают перспективу полного запрета табака

Депутаты Государственной думы рассматривают возможность полного запрета табачных изделий в России.

Поводом для дискуссии стал вопрос журналистов о возможности применения российскими властями опыта Мальдивских островов, где установлены строгие ограничения на продажу сигарет. Парламентарии указали, что аналогичные меры теоретически возможны, но их практическая реализация потребует достижения согласия среди различных социальных групп.

Также депутаты отметили, что международная практика демонстрирует сложность внедрения подобных запретов. Один из примеров — инициатива в Новой Зеландии, которую отозвали в 2024 году.

Отметим, что в России уже действует ряд ограничений, которые призваны сократить потребление табака. В последние годы правила продажи и использования сигарет постоянно ужесточали, а контроль за соблюдением антитабачного закона усиливали. Однако в настоящее время вопрос о полном запрете табака впервые подняли на таком высоком уровне.