Отар Кушанашвили вспомнил о начале карьеры Леры Кудрявцевой

Журналист Отар Кушанашвили рассказал о сложном карьерном пути Леры Кудрявцевой на телевидении. Телеведущая начинала карьеру в условиях критики и насмешек.

Кушанашвили в программе «Шоу Без Купюр» поделился воспоминаниями о начале карьерного пути телеведущей Леры Кудрявцевой. По его словам, с 1995 года Кудрявцева прошла сложный профессиональный путь перед тем, как стать одной из наиболее востребованных ведущих.

Журналист отметил, что в начале 2000-х годов зрители были безжалостны к начинающим телеведущим. Кудрявцева сталкивалась с критикой относительно уровня владения русским языком и внешнего вида. Как вспоминает журналист, некоторые зрители требовали убрать с экранов как его самого, так и Кудрявцеву.

Несмотря на профессиональные трудности и постоянную критику, телеведущая продолжала работать над собой и развивать карьеру. Кушанашвили подчеркнул, что многие из тех, кто ранее насмехался над Кудрявцевой, не достигли подобных успехов в профессии.

Отметим, что телеведущая состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым больше десяти лет. Летом 2025 года Кудрявцева сообщила о проблемах с алкоголем у супруга, описывая многократные попытки лечения и реабилитации.