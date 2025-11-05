В Выборгском районе Петербурга полицейская машина попала в ДТП

В Выборгском районе Санкт-Петербурга проводится процессуальная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием служебного автомобиля сотрудников полиции.

По информации пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, инцидент произошел вечером четвертого ноября на улице Политехнической. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ДПС, после чего произошло столкновение с трамваем.

В результате происшествия травмы получили оба водителя, которым была оказана необходимая медицинская помощь. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз. По завершении проверки будет принято процессуальное решение о дальнейших действиях в соответствии с установленными обстоятельствами.