Дмитриенко и Пересильд проводят отпуск на Шри-Ланке

Певец Ваня Дмитриенко и актриса Анна Пересильд проводят совместный отпуск на Шри-Ланке.

Артисты отправились в романтическое путешествие перед предстоящими концертами Дмитриенко в Москве. Поклонники заметили пару во время сафари, где знаменитости поприветствовали своих фанатов.

Дмитриенко опубликовал в социальных сетях фотографии с отдыха, показав виллу и местных животных, включая пятнистых оленей и павлина. Певец подписал снимки фразой «К стадионам готов», намекая на предстоящие выступления. В комментариях Пересильд поинтересовалась «Кто тут такой красивый?», на что Дмитриенко иронично ответил «Это павлин».

Недавно артисты подтвердили свои отношения, когда Пересильд поздравила Дмитриенко с 20-летием в социальных сетях. Певец добился значительных успехов в карьере — его дуэт с Анной занял первые места в музыкальных чартах, а количество слушателей на «Яндекс Музыке» превысило 10 миллионов человек.