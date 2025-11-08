Петербуржцы возмущены вырубкой деревьев в Ново-Манежном сквере

В Санкт-Петербурге вызвала возмущение жителей массовая вырубка деревьев в Ново-Манежном сквере, проведенная под предлогом борьбы с бактериальной водянкой.

Как сообщают активисты в паблике социальной сети «ВКонтакте» «Центральный район за комфортную среду обитания», работники из сферы благоустройства удалили практически все взрослые деревья, оставив лишь один клен. В ответ на запросы горожан СПП Центральное пояснило, что проведена компенсационная посадка 22 новых деревьев, однако жители сомневаются в эффективности таких мер.

«И высадили прутики, которые сдохнут еще до весны, как и те, что цирк посадил», — отметил пользователь Сети.

Многие комментаторы выражают недоверие официальной версии о необходимости полной вырубки.

«У барыг питомники и им надо продавать деревья городу по максимальным ценам», — указывает другой житель города.

Многие отмечают, что молодым посадкам потребуются десятилетия, чтобы достичь размеров уничтоженных деревьев, а текущий вид сквера сравнивается с плацем.