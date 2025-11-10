В Петербурге разрабатывают единый тариф для пригородных поездов

В Санкт-Петербурге ведется работа по внедрению единого тарифа для проезда в пригородных поездах. Инициатива реализуется в соответствии с распоряжением губернатора города и находится под контролем Комитета по транспорту.

Генеральный директор АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» Кирилл Корнилин сообщил о разработке единой стоимости проезда в пригородных поездах. Согласно предлагаемой модели, цена поездки будет оставаться фиксированной независимо от направления перемещения в пределах городской черты Санкт-Петербурга.

В беседе с «Деловым Петербургом» Корнилин отметил, что данная инициатива выполняется по распоряжению губернатора города и находится на контроле транспортного комитета. По его словам, в компании готовы оперативно реализовать новую тарифную политику после принятия соответствующего решения уполномоченными органами.

Отметим, что председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев назвал создание диаметральных маршрутов для городских электричек мощным стимулом для развития всей транспортной системы. Этот проект — часть более масштабной задачи по созданию «наземного метро», где единый билет станет ключевым элементом. В настоящий момент планируется создание двух диаметральных маршрутов: Д-1 «Ораниенбаум — Белоостров» и Д-2 «Гатчина — Токсово».

Напомним, что по словам губернатора города, развитие сети городских электричек вошло в десятку ключевых целей развития Санкт-Петербурга до 2030 года.