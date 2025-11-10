Поисковики Ленобласти подняли останки двух тысяч красноармейцев

Поисковые отряды Ленинградской области обнаружили останки почти двух тысяч советских военнослужащих с начала 2025 года. Специалистам удалось установить имена свыше двухсот погибших бойцов.

В процессе поисковых мероприятий специалистам удалось установить имена свыше двухсот погибших бойцов. На данный момент идет работа над пополнением региональной «Книги Памяти». При этом планируется создание ее электронной версии, сообщает ivbg.ru.

Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, с 2026 года доступ к оцифрованному изданию будет предоставлен через портал государственных услуг.

Параллельно в регионе действует программа благоустройства воинских захоронений. На эти цели из регионального бюджета выделено 50 миллионов рублей. Деньги направлены на реконструкцию 16 мемориальных объектов в 13 муниципальных образованиях. Завершение работ запланировано на конец текущего года.