Памятник коту Филимону в Выборге получит именную табличку

На Замковом острове в Выборге установят именную табличку на памятнике коту Филимону. Музейные работники уже получили табличку и планируют ее монтаж в ближайшее время.

Сотрудники Выборгского объединенного музея-заповедника подтвердили получение таблички для бронзовой скульптуры кота Сэра Филимона. Данный арт-объект расположен на территории Замкового острова, где животное прожило больше 30 лет.

Кот занимал официальную должность научного сотрудника музейного комплекса и пользовался популярностью у посетителей, что позволило ему получить почетный титул.

Напомним, что памятник установили в октябре 2024 года рядом с деревом, которое любил питомец. Для постамента использовали камень, найденный на берегу острова. Авторами художественной композиции выступили художник Лаура Свидерская и скульптор Павел Грешников.