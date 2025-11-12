Рост ставок и инфляционных ожиданий продолжился осенью 2024 года

В России в сентябре-октябре 2024 года сохранялись жесткие денежно-кредитные условия на фоне роста процентных ставок и инфляционных ожиданий.

Как сообщает «Москва.ру» со ссылкой на данные ЦБ РФ, номинальные процентные ставки на денежном и облигационном рынках продолжили увеличиваться второй месяц подряд.

При этом уровень жесткости денежно-кредитной политики в октябре оказался даже выше, чем в сентябре, поскольку рост ставок опережал увеличение инфляционных ожиданий. Это усилило ограничительное воздействие на экономику и повлияло на доступность кредитных ресурсов.

В сентябре продолжилось снижение ставок по кредитам и депозитам, однако темпы этого снижения заметно замедлились по сравнению с летними месяцами.

Более того, ставки по корпоративным кредитам демонстрировали тенденцию к росту, отражая общее ужесточение условий на финансовом рынке. Динамика корпоративного кредитования также претерпела изменения с замедлением роста в сентябре и последующим ускорением в октябре.