Среда, 12 ноября 2025
Санкт-Петербург
Психолог считает, что вредные привычки могут превратиться в пагубные зависимости

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

Психолог Мария Молоствова объяснила механизм влияния деструктивных привычек на повседневную жизнь человека.

Как сообщает RuNews24.ru, специалист подчеркнула, что каждая привычка обладает определенными побочными эффектами. По словам эксперта, незначительные на первый взгляд действия способны со временем приводить к серьезным последствиям для здоровья и благополучия. 

Молоствова отметила важность осознания этого процесса для предотвращения развития пагубных зависимостей. Она также обратила внимание на то, что формирование новых нейронных связей требует систематической работы над собой и изменения повседневных ритуалов.

Психолог рекомендует заменять вредные привычки полезными альтернативами, что помогает снизить уровень тревожности. Она также советует использовать методику переживания негативных эмоций вместо автоматических действий. 

Такой подход позволяет прервать порочный круг деструктивного поведения и сформировать новые нейронные связи. Эксперт подчеркивает, что осознанный выбор в пользу здоровых привычек способствует улучшению качества жизни в долгосрочной перспективе.

