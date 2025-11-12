Пассажиропоток пригородных поездов вырос на 3,6% за девять месяцев

В Санкт-Петербурге подвели итоги работы транспортного комплекса за первые девять месяцев 2025 года.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, перевозки пригородных электропоездов продемонстрировали рост на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля отечественных закупок при обновлении подвижного состава достигла 94,8%, что соответствует курсу на импортозамещение. В декабре планируется открытие двух новых станций метрополитена — «Казаковская» и «Путиловская».

Председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев отметил, что все проекты ведомства направлены на повышение качества транспортных услуг. Он подчеркнул важность ежедневного ощутимого улучшения работы транспортной системы для жителей и гостей города.

На 2026 год запланирован запуск скоростного трамвая от «Купчино» до Славянки и реформа водного транспорта с созданием новых маршрутов.