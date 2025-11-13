Мужчина пострадал при пожаре в квартире на Серебристом бульваре

Мужчина пострадал при пожаре в жилой квартире в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, возгорание произошло 13 ноября на Серебристом бульваре. В двухкомнатной квартире огнем была охвачена обстановка в комнате площадью десять квадратных метров.

На место происшествия прибыли пожарные подразделения. Для ликвидации возгорания было задействовано три единицы спецтехники и 14 сотрудников МЧС. Спасатели работали в сложных условиях задымления.

Огонь был полностью потушен к 18: 24. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров. Пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.

Причины происшествия устанавливаются специалистами противопожарной службы. Проводится доследственная проверка для определения всех обстоятельств случившегося.