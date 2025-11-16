Новый эпизод шоу Меган Маркл выйдет на Netflix в начале декабря

Герцогиня Меган Маркл анонсировала дату выхода рождественского выпуска своего шоу на платформе Netflix.

Как сообщает The Mirror, новый эпизод программы «С любовью, Меган» появится в эфире третьего декабря. Анонс был размещен в официальном аккаунте герцогини в социальной сети.

В сообщении Меган Маркл призвала зрителей сохранять традиции и создавать новые. Она также показала фотографию праздничного стола, накрытого для рождественского торжества.

Представители Netflix пояснили, что зрители увидят празднование в доме герцогини в Монтесито. В программе будут показаны приготовления к празднику и создание подарков своими руками.

Эксперты отметили возможное совпадение даты выхода программы с рождественской службой принцессы Уэльской. Кейт Миддлтон традиционно проводит благотворительное мероприятие в начале декабря.

В прошлом году служба состоялась шестого декабря в Вестминстерском аббатстве. Официального подтверждения даты текущего года от Кенсингтонского дворца пока не поступало.