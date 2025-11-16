В Москве открыли памятник бывшему участнику «На-На»

На могиле певца Владимира Левкина в Москве установили памятник.

Церемония состоялась в середине ноября на Троекуровском кладбище. На мероприятии присутствовали родные, друзья и поклонники артиста.

Владимир Левкин скончался в ноябре 2024 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Два десятилетия он боролся с лимфомой, но болезнь оказалась сильнее.

Среди гостей церемонии была замечена актриса Светлана Пермякова. Вдова музыканта Маруся Ичетовкина заранее сообщила о событии в социальных сетях.

На церемонии присутствовали дети артиста — старшая дочь Виктория и младшая Ника. Семья Левкина прожила вместе свыше десяти лет.

Памятник, установленный на могиле, стал символом любви и уважения к человеку, который оставил заметный след в отечественной музыкальной культуре. Вдова музыканта Маруся Ичетовкина призвала поклонников не забывать творчество артиста и включать его песни в память о нем.