Авито Работа сообщает о росте числа вакансий в промышленности

Как сообщает пресс-служба Авито, доступность кадров становится главным фактором развития промышленного МСП: если раньше предприятия сдерживали финансирование и рынки сбыта, то теперь — поиск и удержание сотрудников.

«Если сравнить показатели января-мая 2026, то в тяжелом машиностроении рост составил 68%, а в энергетике — 21%. Это говорит о сохраняющемся высоком спросе на квалифицированных специалистов и усиливающейся конкуренции за ценных сотрудников», — комментирует Антон Уваров, управляющий директор Авито Работы.

Конкуренция за персонал усиливается не только внутри сектора: МСП соперничают за сотрудников с крупными заводами, логистическими компаниями, маркетплейсами и работодателями из других регионов, особенно в сегментах с вахтовой занятостью.

В ответ на дефицит кадров работодатели повышают доходы: за январь-май 2026 года средние зарплатные предложения для сварщиков выросли на 55% (до 180 719 руб/мес), для подсобных рабочих — на 47% (до 111 364 руб/мес), для операторов производственной линии — на 44% (до 109 667 руб/мес); данные актуальны для специалистов с опытом 1–3 года, на старших позициях доход может быть выше.

Растет и число вакансий с дополнительными опциями: КАСКО (+88%), шиномонтаж (+54%), корпоративный смартфон (+25%).

По данным Авито Подработки, весной 2026 года спрос на грузчиков на частичную занятость вырос в 2,8 раза (+178%), на счетчиков-ревизоров — в 2,6 раза (+157%), на упаковщиков — на 23%.

Антон Уваров также отметил, что ИИ и автоматизация не устраняют дефицит кадров, а трансформируют его: профессии становятся технологичнее, требуют цифровых компетенций, например, сварщики работают с роботизированными комплексами.