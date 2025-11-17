МЧС предупредило о гололедице в Петербурге в понедельник

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу распространило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий.

По информации метеорологической службы, 18 ноября в городе ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Сотрудники ведомства прогнозируют образование гололедицы на дорожном покрытии.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, выпадение мокрого снега приведет к резкому ухудшению видимости и сцепления с дорогой. Спасатели предупреждают о необходимости соблюдения особых мер предосторожности всеми участниками движения.

Автомобилистам специалисты рекомендуют произвести замену летней резины на зимнюю. Сотрудники МЧС также советуют увеличить дистанцию и избегать резких маневров.

Пешеходам представители ведомства рекомендуют передвигаться не торопясь, наступая на всю подошву. По мнению спасателей, в темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы.