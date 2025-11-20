На размещение делегаций в Петербурге выделят 1,1 млн рублей

Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга объявил конкурс на размещение иностранных делегаций в гостиницах категории «четыре звезды».

Согласно данным на сайте ЕИС Закупки, начальная цена контракта составляет 1,1 млн рублей из городского бюджета. Услуги по организации проживания будут оказываться с первого января по 23 декабря 2026 года.

Гостиницы должны располагаться в центральных районах города в пешей доступности от метро. Расстояние до станции метрополитена не должно превышать один километр.

Подрядчик обязан обеспечить одновременное размещение до 60 человек в одной гостинице. Номера должны быть категории не ниже «стандарт» с ежедневной уборкой и сменой полотенец.

В гостиницах требуется наличие беспроводного интернета и переговорных комнат вместимостью до 30 человек. Персонал должен владеть английским языком для обслуживания иностранных гостей.