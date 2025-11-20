В Петербурге построят Центр патриотического воспитания к 2031 году

В Санкт-Петербурге планируют построить Центр патриотического воспитания молодежи к 2031 году.

Как сообщает ТАСС, участок земли для строительства уже определен во Фрунзенском районе города. Об этом заявил заместитель председателя Комитета по молодежной политике Павел Горюнов.

Сейчас специалисты занимаются оформлением земельного участка и проектированием здания. Формальные процедуры должны быть завершены в установленные сроки согласно графику работ.

Если реализация проекта пройдет согласно планам, объект будет сдан в эксплуатацию в 2031 году. Центр станет важным элементом инфраструктуры патриотического воспитания в Северной столице.

Новый комплекс будет способствовать развитию молодежной политики и гражданского самосознания. Его создание соответствует стратегическим задачам городского развития и государственной молодежной политике.