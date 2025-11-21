Студентку подозревают в поджоге четырех вышек связи в Петербурге

Полицейские Санкт-Петербурга установили причастность студентки местного вуза к поджогу четырех вышек сотовой связи в разных районах города.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, возгорания произошли на улицах Танкистов, Межевой и Понтонной в Колпино, а также на Тосненской улице в поселке Шушары. Следствие установило, что все четыре инцидента являются умышленными поджогами телекоммуникационной инфраструктуры.

Подозреваемой оказалась 22-летняя уроженка Пскова, студентка пятого курса одного из университетов Северной столицы. Девушка в ходе допроса рассказала следователям, что действовала под влиянием анонимных кураторов, которые угрожали ей уголовной ответственностью за якобы совершенные ранее противоправные действия.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Диверсия» с максимальным наказанием до 20 лет лишения свободы. До избрания меры пресечения подозреваемая задержана. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления.