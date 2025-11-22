Колесов объяснил раннее замерзание Ладоги в ноябре 1941 года

Начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал об аномально холодной погоде ноября 1941 года, которая позволила открыть «Дорогу жизни» на две недели раньше обычного срока.

По словам синоптика, аномально холодная погода установилась во второй декаде ноября, когда ночные температуры достигали -10…-14 градусов.

В своем Telegram-канале метеоролог сообщил, что ноябрь 1941 года был исключительно холодным. Сумма дневных температур составила -63,7 градуса — такого не наблюдалось ни до, ни после в течение десятилетий. Из-за аномальных холодов Ладожское озеро, особенно Шлиссельбургская губа, покрылось льдом на две недели раньше обычного. Это досрочно завершило навигацию во время блокады. Она прекратилась 19 ноября по причине образования сплошного ледового покрова.

Колесов добавил, 18 ноября состояние льда на будущей трассе проверил командир дорожного полка майор А.С. Можаев. Через два дня по маршруту прошел первый конный обоз из 350 упряжек. В ночь на 22 ноября 1941 года, несмотря на мороз и пургу, по ледовой дороге двинулась первая автоколонна из 60 автомобилей.