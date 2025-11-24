В Петербурге работают 36 бригад по очистке дорожных знаков

В Санкт-Петербурге уделяется особое внимание состоянию дорожных знаков и светофоров в зимний период.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, налипание мокрого снега на технические средства организации дорожного движения снижает уровень безопасности. Это может привести к дорожно-транспортным происшествиям.

На улицах Северной столицы работают 36 аварийных бригад, которые следят за состоянием инфраструктуры. Специалисты круглосуточно очищают знаки и светофоры от снега, наледи и несанкционированных объявлений.

Ежемесячно приводится в порядок около 3,5 тысячи единиц технических средств. На содержании Дирекции по организации дорожного движения находятся порядка 185 тысяч дорожных знаков и 1935 светофорных объектов.

Сообщить о проблемах с дорожными знаками или светофорами можно по телефону диспетчерской службы. Обращения принимаются круглосуточно для оперативного реагирования на возникающие проблемы.