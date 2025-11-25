Троих подозреваемых в разбое задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержаны трое подозреваемых в разбойном нападении на молодую пару на площади Чернышевского.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел вечером 23 ноября около 23:00. Неизвестные применили перцовый баллончик против 18-летних парня и девушки, отобрали у них сумку с имуществом и нанесли телесные повреждения.

Общая сумма материального ущерба от преступления составила 21 тысячу рублей. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь и диагностировали различные травмы, включая химические ожоги глаз.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали троих жителей города в возрасте 20, 22 и 23 лет. У одного из задержанных при обыске был обнаружен сверток с веществом растительного происхождения.