В Петербурге подвели итоги работы правительства за 2025 год

На 40-й конференции отделения «Единой России» в Санкт-Петербурге подвели итоги 2025 года и обсудили реализацию программы «Десять приоритетов».

Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков принял участие в работе 40-й Конференции петербургского отделения политической партии «Единая Россия». В рамках мероприятия были подведены итоги деятельности за 2025 год, обсуждено выполнение текущих задач и определены планы на перспективу.

Губернатор Санкт-Петербурга в своем выступлении отметил успешное развитие города как современного мегаполиса. Он подчеркнул, что 2025 год стал первым годом реализации программы «Десять приоритетов», которая отражает ключевые потребности жителей и основные проекты развития города на ближайшие пять лет.

Поляков в своем Telegram-канале сообщил, что взаимодействие правительства и петербургских депутатов позволяет принимать решения, направленные на улучшение жизни горожан.

Такие встречи помогают согласовать позиции и определить планы работы на следующий год.