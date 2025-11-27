Четверг, 27 ноября 2025
В Петербурге подвели итоги работы правительства за 2025 год

Даниил Александров
Фото: Telegram-канал вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова

На 40-й конференции отделения «Единой России» в Санкт-Петербурге подвели итоги 2025 года и обсудили реализацию программы «Десять приоритетов».

Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков принял участие в работе 40-й Конференции петербургского отделения политической партии «Единая Россия». В рамках мероприятия были подведены итоги деятельности за 2025 год, обсуждено выполнение текущих задач и определены планы на перспективу.

Губернатор Санкт-Петербурга в своем выступлении отметил успешное развитие города как современного мегаполиса. Он подчеркнул, что 2025 год стал первым годом реализации программы «Десять приоритетов», которая отражает ключевые потребности жителей и основные проекты развития города на ближайшие пять лет.

Поляков в своем Telegram-канале сообщил, что взаимодействие правительства и петербургских депутатов позволяет принимать решения, направленные на улучшение жизни горожан.

Такие встречи помогают согласовать позиции и определить планы работы на следующий год.

