Александр Адабашьян получил «Бриллиантовую бабочку» за лучшую мужскую роль

Советский и российский кинодраматург Александр Адабашьян стал обладателем кинопремии «Бриллиантовая бабочка» за лучшую мужскую роль. Награду актер получил за работу в фильме «Двое в одной жизни, не считая собаки».

Адабашьян удостоен премии «Бриллиантовая бабочка» в категории «Лучший актер». Награда вручена за исполнение роли в кинокартине «Двое в одной жизни, не считая собаки». Церемония награждения состоялась в Москве в рамках Открытой Евразийской кинопремии.

Актер получил статуэтку и якутский бриллиант, стоимость которого оценивается в 250 тысяч долларов. Награду из рук актрисы Виктории Исаковой принял сам лауреат, отметивший это событие шутливым комментарием.

В категории лучшего неевразийского фильма победила картина «Али Примэра» венесуэльского режиссера Даниэля Егреса Ричарда. Режиссер посвятил свою награду соотечественникам, отметив сложную военно-политическую обстановку в Венесуэле.