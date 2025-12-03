Концерты Shaman в Белгороде отменены из-за закрытия ДК «Энергомаш»

Концерты артиста Shaman в Белгороде, намеченные на 3 и 4 декабря, не состоятся.

Как сообщает исполнитель в своем Telegram-канале, отмена связана с закрытием дворца культуры «Энергомаш» по техническим причинам.

Мэр города Валентин Демидов подтвердил, что учреждение не будет работать ближайшие три дня. Все запланированные мероприятия в этот период отменены, а о дальнейшем графике будет сообщено отдельно.

Организаторы рекомендуют зрителям, купившим билеты, обращаться за возвратом средств. Для этого указан контактный телефон кассы. Информация о переносе концертов на другие даты пока отсутствует.

По словам самого артиста, отмена выступлений также связана с мерами безопасности. Он заявил, что вооруженные формирования недружественного России государства планировали провокацию во время его концертов.

Ранее сообщалось, что певец ехал в город по собственной инициативе. В региональном штабе заявляли, что на приглашение артиста бюджетные средства не выделялись.