Королевский эксперт призвал лишить Гарри титулов после шуток о Трампе

Появление принца Гарри в комедийном скетче с шутками в адрес Дональда Трампа вызвало дискуссию о статусе герцога Сассекского. Часть экспертов полагают, что его следует лишить королевских титулов.

В ходе недавнего выступления на американском телешоу принц Гарри позволил себе ряд ироничных замечаний, которые были расценены как насмешка в адрес президента США Дональда Трампа. Во время скетча герцог Сассекский намекнул на лозунги «Нет королям», направленные против администрации Трампа, а также пошутил о судебных разбирательствах с Белым домом.

Этот эпизод спровоцировал реакцию со стороны королевских экспертов. По мнению обозревателя Тома Сайкса, постоянное использование королевского титула создает у американской аудитории ошибочное впечатление, что слова Гарри отражают позицию монаршей семьи. Эксперт считает, что лишение титулов не должно быть наказанием, а необходимо для прояснения его статуса. Это четко отделит Гарри как частное лицо от института монархии и защитит последний от ассоциаций с его личными политическими заявлениями, сообщает The Mirror.

Инцидент произошел через несколько месяцев после государственного визита Трампа в Великобританию, где было показано теплое общение между американским лидером и королем Карлом III. Гарри и его жена Меган Маркл ранее не раз критиковали Трампа, который в ответ обвинял пару в неуважении к королевской семье после их выхода из числа ее действующих членов.