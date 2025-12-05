В Мурино и Кудрово могут появится платные парковки

Новый вице-губернатор Ленобласти по транспорту Денис Седов допустил введение платных парковок в густонаселенных районах. В качестве пилотных территорий рассматриваются Мурино и Кудрово.

По словам чиновника, в густонаселенных пригородах, таких как Кудрово и Мурино, могут ввести платную парковку. Он отметил, что вопрос назрел и указал на проблемы с проездом спецтранспорта, включая пожарные машины к жилым домам.

В разговоре с «Коммерсантом» Седов отметил, что платные парковки не должны создавать неудобств для местных жителей. Резидентные льготы позволят им парковаться на особых условиях, а плата будет взиматься с приезжих водителей.

Он также добавил, что регулирование парковки необходимо в исторических центрах туристических городов области, таких как Выборг и Гатчина. Там скопление транспорта мешает осмотру достопримечательностей.