В Петербурге завершили дело о самоуправстве отца в отношении дочери

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в самоуправстве в отношении собственной дочери.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, фигурант дела в марте 2020 года во время бракоразводного процесса забрал ребенка и длительное время скрывался. Он менял внешность и места проживания, чтобы избежать розыска.

Следствием установлено, что отец запретил девочке общаться с матерью, не обеспечил ей получение образования и медицинской помощи, а также ограничил ее контакты со сверстниками. Эти действия причинили вред психическому и нравственному развитию ребенка.

Большой объем работы был проведен для установления местонахождения мужчины с ребенком и возвращения девочки матери. Ранее обвиняемый был депортирован из иностранного государства, где его задержали за подделку документов.

Ранее следователи собрали достаточную доказательственную базу по статье Уголовного кодекса «Самоуправство». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.