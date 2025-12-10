На трассе «Луга-Медведь» иномарка насмерть сбила пешехода

На трассе «Луга-Медведь» произошло ДТП, в результате которого женщина погибла.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, авария случилась около восьми часов вечера 9 декабря. Водитель Volkswagen Polo двигался в сторону поселка Медведь, когда сбил женщину.

Пешеход находилась на проезжей части вне установленной зоны перехода и погибла на месте от полученных повреждений. Ее личность еще не установлена, внешне ей примерно 40 лет.

Управлявший автомобилем 29-летний мужчина в этом году четыре раза привлекался за нарушения правил дорожного движения. Сейчас полиция проводит проверку для определения всех обстоятельств происшествия.

Ранее сотрудники правоохранительных органов начали сбор доказательств и опрос свидетелей. На основании результатов проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.