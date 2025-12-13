Экологи нашли спецтехнику на нелегальной свалке в Новосергиевке

На незаконной свалке у деревни Новосергиевка во Всеволожском районе Ленобласти вновь обнаружена спецтехника. Инспекторы Госэконадзора зафиксировали работы по размещению отходов на землях сельскохозяйственного назначения.

Во Всеволожском районе выявили возобновление деятельности на незаконной свалке. Как сообщает Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области, 12 декабря во время совместного рейда инспекторов, экомилиции и полиции у деревни Новосергиевка обнаружили работающую спецтехнику.

Представители ведомства отметили, что техника проводила операции с отходами на земельном участке, предназначенном для сельскохозяйственного использования. Это создавало угрозу экологической безопасности.

В ходе рейда сотрудники задержали бульдозер, который использовался для работ со свалкой. Технику доставили на спецстоянку экомилиции для оформления протоколов. В комитете Госэконадзора подчеркнули, что ранее виновные лица уже привлекались к ответственности за аналогичные нарушения на этом участке. Мониторинг проблемной территории продолжается.

Напомним, что деревня Новосергиевка неоднократно становилась объектом внимания экологов и правоохранительных органов. Летом 2024 года здесь проводились проверки с участием особого отдела полиции, а на другом участке в этой же деревне была ликвидирована несанкционированная свалка на обочине дороги.