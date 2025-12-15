В Ленобласти стартует проект «Мост Возможностей» для ветеранов СВО

В Ленинградской области запускают проект «Мост Возможностей» для содействия трудоустройству ветеранов специальной военной операции.

Его цель — преодолеть низкую осведомленность работодателей о потенциале таких сотрудников и мерах их поддержки. Как сообщает allnw.ru, инициатива реализуется АНО «Традиции и современность» с использованием гранта губернатора региона.

Организаторы отмечают, что, несмотря на около 90 видов соцподдержки, бизнес редко рассматривает ветеранов как ценный кадровый ресурс.

Стартовым мероприятием станет публичная дискуссия с участием представителей власти, бизнеса, фондов и общественных деятелей. Проект призван стать целевой коммуникационной площадкой для изменения восприятия и интеграции защитников Отечества в экономику.

Партнерами инициативы выступают Фонд «Мой Бизнес», Торгово-промышленная палата Ленобласти, Фонд «Защитники Отечества» и другие организации. Это расширяет возможности для взаимодействия между ветеранами и работодателями в регионе.