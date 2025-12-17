Полина Лурье прокомментировала итоги суда по квартире Ларисы Долиной

Полина Лурье впервые публично высказалась после победы в Верховном суде в имущественном споре с певицей Ларисой Долиной.

Лурье прокомментировала итоги разбирательства по квартире в Хамовниках. Верховный суд РФ признал ее право собственности на эту недвижимость, которая ранее принадлежала певице Ларисе Долиной.

В эфире программы «Пусть говорят» Лурье заявила, что рада победе и находится в этот день с детьми и семьей. Девушка также выразила благодарность всем, кто оказывал ей поддержку на протяжении судебного процесса.

Напомним, спор возник из-за сделки, которую Лариса Долина совершила в августе 2024 года. Народная артистка России продала квартиру Полине Лурье, а затем перевела деньги на счета злоумышленников.

Сначала Хамовнический суд постановил, что договор купли-продажи был подписан под давлением. Он обязал вернуть недвижимость Долиной и отказал Лурье в иске о выселении. Кассационная инстанция оставила это решение в силе.

Однако Верховный суд, рассмотрев жалобу адвокатов покупательницы, принял иное решение. Он окончательно закрепил право собственности за Полиной Лурье. Заседание прошло в открытом режиме, но сама Лариса Долиная на нем не присутствовала.