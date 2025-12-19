Банк России снизил ключевую ставку до 16 процентов годовых

Совет директоров Центрального банка России на заседании 19 декабря принял решение о новом снижении ключевой ставки.

Регулятор понизил основной показатель на 0,5 процентного пункта. По итогам заседания ставка была установлена на уровне 16% годовых.

Это решение совпало с прогнозами большинства аналитиков финансового рынка, опрошенных агентством. Ожидалось, что значение будет снижено либо до 16%, либо до 15,5%.

Нынешнее снижение стало продолжением политики смягчения, которую ЦБ проводит с лета 2025 года. Ранее ставка впервые за долгое время была снижена до 20%.

В последующие месяцы совет директоров продолжил курс на ее уменьшение. Новые уровни устанавливались в 18%, 17% и 16,5% в июле, сентябре и октябре соответственно.

До этого периода ставка находилась на рекордно высоком уровне в 21%. На историческом максимуме она продержалась свыше семи месяцев. Такое резкое повышение было ответной мерой регулятора на ускорение инфляции и стремительный рост объемов кредитования.

Основной задачей тогда являлось сдерживание ценового роста. Ключевая ставка является минимальным процентом, под который ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам. Ее повышение делает кредиты дороже, стимулируя сбережения, а снижение удешевляет заемные средства, что способствует потреблению и инвестициям.