Бастрыкин взял на контроль дело об отключении света в поселке Матокса

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль уголовное дело, связанное с отключением электроэнергии в коттеджном поселке Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба СК России, глава ведомства потребовал доклад о ходе и результатах расследования у руководителя следственного управления по региону Сергея Сазина. Инцидент произошел в поселке «Изумрудные горки» в Матоксе, где в ноябре сотрудники сетевой компании прекратили подачу электричества в домовладения.

По информации жителей, отключение было связано с требованием заключить дополнительные соглашения. В результате в домах отключились обогревательные системы, а температурный режим перестал соответствовать санитарным нормам, создав непригодные условия для жизни. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции не принесли результата.

На основании этого Следственным комитетом по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело. Исполнение поручения Александра Бастрыкина о предоставлении доклада поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.