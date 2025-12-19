Принц Гарри и Меган Маркл выпустили рождественскую открытку с детьми

Герцог и герцогиня Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл, выпустили свою ежегодную рождественскую открытку, продолжив традицию королевской семьи.

В этом году на семейной фотографии изображены сами супруги и их дети — принц Арчи и принцесса Лилибет. Снимок был опубликован в официальном аккаунте Меган в социальной сети.

Семейная идиллия на рождественской открытке

На праздничном снимке семья запечатлена в лесной местности на фоне природы. Супруги с детьми стоят на небольшом каменном мостике над ручьем, создавая атмосферу уюта и семейного тепла.

Подпись к фотографии, опубликованной от имени Меган, гласит: «Счастливых праздников! От нашей семьи — вашей». Несмотря на то что Гарри и Меган покинули ряды работающих членов королевской семьи почти пять лет назад, они сохраняют традицию обнародования своего рождественского фото, как и другие представители монаршего дома.

В прошлом году на открытке также были изображены дети, но их лица не были показаны. В этом году Арчи и Лилибет впервые за несколько лет предстали перед публикой полноценно, хотя и в рамках тщательно продуманного кадра.

История рождественских открыток Сассекских

Традиция выпуска рождественских открыток у Гарри и Меган имеет свою историю. В 2023 году они выбрали для открытки фотографию с Игр непобедимых в Дюссельдорфе, где пара была запечатлена в вечерних нарядах.

Годом ранее на открытке были изображены только сами супруги — Меган в элегантном белом платье и Гарри в классическом костюме. Фотография была выполнена в черно-белой гамме.

Особенно памятной для поклонников стала открытка две тысячи двадцать первого года, на которой впервые появилась маленькая Лилибет. На том снимке вся семья была одета в джинсовую одежду и запечатлена на веранде загородного дома.

Защита приватности и публичный образ

Гарри и Меган известны своим стремлением защитить приватность детей. Они редко показывают лица Арчи и Лилибет на публичных фотографиях, предпочитая делиться кадрами, где дети изображены со спины или в отдалении.

Официальная рождественская открытка предназначена для публичного распространения и использования командой герцога и герцогини. При этом, как отмечает The Mirror, для близких друзей и членов семьи у Сассекских существует отдельная, более личная версия поздравительной открытки, которую они предпочли бы сохранить в тайне.

Тем не менее одна из таких личных открыток была случайно обнаружена поклонниками несколько месяцев назад на фотографии в интервью близкой подруги Меган. Это свидетельствует о том, что даже при всей осторожности полностью уберечь личную жизнь от публичного внимания сложно.