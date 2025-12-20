Суд отправил экс-сотрудника прокуратуры под арест за легализацию мигрантов

В Санкт-Петербурге арестован бывший сотрудник прокуратуры и Следственного комитета. Мужчину обвиняют в организации незаконного пребывания иностранцев на территории России.

Октябрьский районный суд Северной столицы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для бывшего работника прокуратуры и СК России. Ему предъявлено обвинение по статье об организации незаконной миграции.

По версии следствия, в январе 2020 года фигурант совместно с другими лицами создал в Петербурге организованную преступную группу. В течение пяти лет ее участники предоставляли в уполномоченные органы поддельные документы. С их помощью продлевались сроки действия трудовых патентов и временного пребывания как минимум восьми иностранных граждан.

Представители обвинения обратили внимание суда на материальное положение подсудимого и его обширные связи в правоохранительных органах. Данные факторы позволяют злоумышленнику влиять на ход следствия, оставаясь при этом на свободе.Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Удовлетворив ходатайство следствия, суд избрал меру пресечения в виде ареста до восьмого февраля.