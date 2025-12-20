Подросток задержан за покушение на убийство родственников в Ленобласти

В Ленинградской области задержан 17-летний подозреваемый в нападении на своих родственников с ножом.

В Сясьстрое Волховского района полиция задержала несовершеннолетнего по подозрению в покушении на убийство. Инцидент произошел 18 декабря в квартире дома на улице Карла Маркса. Согласно предварительным данным, 17-летний подросток нанес ножевые ранения двум родственникам. Мотивом преступления стал конфликт в семье.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, которые изъяли холодное оружие. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На следующий день из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что двое пострадавших пенсионеров были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести и удовлетворительное.

Было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и мотивы произошедшего.