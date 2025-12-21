Китай возглавил рейтинг популярных направлений для новогоднего отдыха россиян

Безвизовый режим превратил Китай в одно из главных зарубежных направлений для россиян на новогодние каникулы. Вместо европейских курортов туристы выбирают маршруты, сочетающие древнюю культуру с цифровыми технологиями.

Благодаря безвизовому режиму, развитой транспортной сети и ощущению безопасности, Китай стал одним из самых популярных зарубежных направлений для россиян на праздники. Набирает популярность комбинированный маршрут, который включает Пекин, Тяньцзинь, Цюйфу и Циндао, связанные между собой высокоскоростными поездами.

Тяньцзинь привлекает туристов сочетанием исторических европейских кварталов и ультрасовременной архитектуры, а также присутствием человекоподобных роботов на улицах, сообщает «ФедералПресс».

Следующая точка маршрута, Цюйфу, предлагает иной опыт — погружение в историю и философию на родине Конфуция, где расположены объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Завершающим пунктом часто становится прибрежный Циндао, известный как «европейский» курорт Китая, крупнейшей в мире крытой киностудией и уникальной пивной культурой, включающей так называемые «пивозаправки».

Таким образом, поездка в Китай на новогодние каникулы предлагает российским туристам альтернативный формат отдыха, лишенный привычных атрибутов праздника, но насыщенный контрастными впечатлениями.