Пик гонконгского гриппа в России может прийтись на новогодние каникулы

Пик заболеваемости гонконгским гриппом (вирусом A/H3N2) в России может прийтись на конец декабря и начало января. Эксперты призывают соблюдать меры профилактики во время новогодних праздников.

Максимальный подъем заболеваемости гриппом в России придется на конец декабря и первую неделю января. Об этом сообщила кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева. В беседе с ТАСС эксперт подчеркнула важность соблюдения профилактических мер в период новогодних праздников, когда ожидается наибольший всплеск инфекции.

На данный момент в структуре циркулирующих респираторных вирусов доминирует вирус гриппа А (H3N2), известный как гонконгский грипп. По данным Роспотребнадзора, в стране продолжается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Также эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечают быстрое распространение этого штамма, который уже выявлен в 30 странах мира.

Ранее Вахрушева сообщала о снижении темпов роста заболеваемости гонконгским гриппом в России, однако общий уровень продолжает увеличиваться. По информации Научно-исследовательского института гриппа, на 50-й неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составлял около 106 случаев на 10 тысяч населения.