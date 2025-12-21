В Госдуме призвали не лишать детей телефонов ради их безопасности

Депутаты Государственной думы заявили, что ребенка нельзя лишать телефона для обеспечения его безопасности.

Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и депутат Госдумы Олег Леонов сообщил о необходимости обеспечения детей мобильными телефонами в целях безопасности. Парламентарий подчеркнул, что ребенка нельзя лишать этого устройства, которое должно всегда быть полностью заряжено и находиться при нем.

Депутат считает, что на телефон необходимо установить родительский контроль, который позволит родителям постоянно отслеживать местоположение ребенка. По его словам, такая мера является одной из ключевых для предотвращения краж или потери устройства.

В качестве примера привели недавний случай в Самарской области. Четверо детей от 5 до 11 лет не вернулись домой с прогулки. Сотрудники полиции организовали поиски пропавший, однако дети самостоятельно пришли в храм после ночевки в заброшенном помещении.