Спасатели нашли тело пропавшего рыбака на дне озера в Ленобласти

На озере Пашозеро в Тихвинском районе Ленинградской области было обнаружено тело мужчины. Погибший ушел на рыбалку и не вернулся домой.

Так, 21 декабря в Аварийно-спасательную службу Ленинградской области поступило сообщение о пропаже мужчины. По данным спасателей, он ушел на рыбалку на озеро Пашозеро 20 декабря и впоследствии перестал выходить на связь.

К поисковым работам была привлечена дежурная смена поисково-спасательного отряда города Новая Ладога. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

В ходе обследования акватории водоема спасатели обнаружили тело мужчины на дне озера. Тело было поднято на берег и передано сотрудникам полиции для дальнейших процессуальных действий.

Спасательная служба напомнила, что после официального закрытия навигации эксплуатация любых маломерных судов на территории Ленинградской области запрещена. Граждан призывали строго соблюдать меры безопасности и проявлять осторожность вблизи водоемов в осенне-зимний период.