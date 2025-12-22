Президент Азербайджана не приедет на неформальный саммит СНГ в Петербург

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не примет участие в неформальной встрече глав государств Содружества Независимых Государств.
Саммит пройдет 22 декабря в Санкт-Петербурге. Причиной отсутствия азербайджанского лидера назван напряженный рабочий график.
Как сообщает государственное информационное агентство АзерТАдж со ссылкой на администрацию президента, Азербайджан продолжает активно участвовать в работе организации. Страна регулярно присутствует на официальных саммитах СНГ.
В сообщении подчеркивается важность взаимодействия в рамках Содружества. Отдельное значение придается развитию двусторонних отношений с другими государствами-членами.
Ранее стало известно, что в двухдневном неформальном саммите примет участие президент России Владимир Путин. Также ожидается присутствие главы Беларуси Александра Лукашенко.
Встреча лидеров стран Содружества пройдет в культурной столице России. Точная повестка и список всех участников пока не раскрываются.