Президент Азербайджана не приедет на неформальный саммит СНГ в Петербург

По мере сближения с Землей межзвездная комета 3I/ATLAS вызвала волну спекуляций о возможной опасности. Ученые дают однозначный ответ, опираясь на данные о траектории и природе объекта.Спекулятивная гипотеза и ее критикаМировое внимание к межзвездной комете 3I/ATLAS было привлечено не только ее уникальностью, но и заявлением астрофизика Гарвардского университета Ави Леба. Ученый предположил, что объект может иметь искусственное происхождение, нести на борту экипаж и представлять скрытую угрозу для Земли. В качестве аргументов Леб приводил аномально высокую скорость объекта, наличие негравитационного ускорения и траекторию подхода к Земле со стороны Солнца.Однако ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт опроверг эти предположения, заявив, что поведение кометы укладывается в известные физические законы. Ученый пояснил, что изменение скорости может объясняться типичными для комет выбросами...