Норвежский биатлонист Сиверт Баккен скончался в Италии в 27 лет

Норвежская ассоциация биатлона подтвердила смерть спортсмена Сиверта Баккена. Ему было 27 лет. Тело биатлониста было обнаружено в гостинице в Италии. Причина смерти на данный момент не установлена, проводится расследование.

Баккен был успешным спортсменом, трехкратным чемпионом Европы и победителем одной из гонок на этапах Кубка мира. Его последним стартом стало выступление в масс-старте на этапе Кубка мира во Франции 21 декабря, где он занял двадцатое место.

Напомним, биатлонист родился в 1998 году и дебютировал на международной арене в сезоне 2018/2019. Наиболее успешным для него стал 2022 год, когда он завоевал три золотые медали на чемпионате Европы в Арбере. Свою единственную победу на этапе Кубка мира он одержал в 2023 году в эстафете в чешском Нове-Место в составе сборной Норвегии. Баккен был известен как стабильный и техничный спортсмен, особенно сильный на лыжне.