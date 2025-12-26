Приговор по делу о хищении у Ларисы Долиной обжалован защитой

Адвокаты курьера Анжелы Цырульниковой, осужденной по делу о мошенничестве с имуществом певицы Ларисы Долиной, подали апелляционную жалобу на приговор.

Об этом сообщили в Балашихинском городском суде Московской области. Ранее свои жалобы также подали защита другого фигуранта Андрея Основы и прокуратура, не согласившаяся с назначенными наказаниями.

Напомним, Цырульникова была приговорена к семи годам колонии общего режима и штрафу в один миллион рублей. Ее сообщники получили сроки от четырех до семи лет в колониях разных режимов. Следствие установило, что группа, действуя с неустановленными соучастниками, похитила у Долиной более 175 миллионов рублей и лишила ее права на московскую квартиру стоимостью свыше 138 миллионов. Общий ущерб превысил 317 миллионов рублей.

Параллельно подсудимых обвиняют в хищениях у других потерпевших, в том числе у глухонемой пенсионерки. Цырульникова была задержана с поличным при попытке получить еще 4,5 миллиона рублей. Отдельно Верховный суд России недавно признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье, отменив предыдущие решения в пользу Долиной.