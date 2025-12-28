Отказ супруги пожертвовать печень в Корее стал поводом для иска в суд

Житель Южной Кореи подал в суд на свою жену, обвинив ее в «злонамеренном оставлении» после того, как она отказалась стать донором печени для трансплантации. Супруга объяснила свой отказ патологическим страхом перед медицинскими процедурами.

Молодой человек нуждается в срочной пересадке печени. Однако он столкнулся с отказом самого подходящего донора — собственной супруги. После этого мужчина инициировал судебное разбирательство, подав иск о «злонамеренном оставлении», а также начал бракоразводный процесс.

Супруги находились в браке около трех лет и воспитывавшие двух маленьких детей столкнулись с тяжелым диагнозом прошлой зимой. У мужчины обнаружен первичный билиарный цирроз печени. Врачи сообщили, что без трансплантации органа ему остается жить не больше года.

После включения в лист ожидания на пересадку мужчина получал поддержку от родителей и от жены, которая ухаживала за ним. Однако время для поиска донора было крайне ограничено. Наиболее совместимым донором оказалась его супруга, сообщает Oddity Central.

Женщина, обратившись к врачам и родственникам мужа, отказалась от процедуры донорства. В качестве причины она назвала патологический страх перед иглами и острыми предметами. Данный отказ и послужил основанием для подачи мужчиной иска в суд.