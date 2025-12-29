Протяженность выделенных полос в Петербурге за год выросла на 7,5 километров

За 2025 год в Санкт-Петербурге сеть выделенных полос для общественного транспорта увеличилась на 7,5 километров. Были созданы обособленные участки для трамваев, автобусов и троллейбусов.

По итогам 2025 года общая протяженность приоритетной сети для общественного транспорта в Санкт-Петербурге увеличилась на 7,5 километра. В Telegram-канале «Порошин — и точка» указано, что для трамваев было создано 2,4 километра обособленных путей.

Работы включали переразметку на Втором Муринском и Московском проспектах с модернизацией светофоров и установкой разделительных элементов. На Наличной улице обновление светофорной инфраструктуры завершено, а физическое обособление полосы запланировано на 2026 год.

Для автобусов и троллейбусов организовали пять километров выделенных полос. На Комендантском проспекте была изменена разметка, а установка шлюзовых светофоров перенесена на следующий год. С 1 сентября полоса на улице Красного Текстильщика позволила стабилизировать интервалы движения автобусного маршрута № 55. Временная выделенная полоса на Троицком мосту, действовавшая два месяца в период ремонта, повысила регулярность двух автобусных маршрутов.

Ранее вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков сообщил о запуске выделенной полосы на Комендантском проспекте. Для ее организации было установлено 548 новых дорожных знаков и заменено 94 существующих.

В планах на предстоящий период — обустройство выделенной полосы на Коломяжском проспекте. Также начато проектирование новых приоритетных участков на Московском проспекте и проспекте Большевиков.

Параллельно продолжается работа по оснащению перекрестков камерами и интеллектуальными светофорными объектами для обеспечения приоритета общественному транспорту.