За 2025 год нейросети наводили соцсети абсурдными изображениями и видео

В 2025 году социальные сети оказались переполнены абсурдными и сюрреалистичными изображениями и видео, созданными искусственным интеллектом (ИИ).

Доступность генеративных нейросетей позволила миллионам пользователей создавать визуальный контент без специальных навыков, что вызвало лавинообразный рост странных и часто бессмысленных материалов. Однако данный контент активно потребляется и распространяется в соцсетях, делая вирусными образы вроде «креветочного Иисуса», тракторов с полуобнаженными девушками или сгенерированных ИИ сериалов о кошках, сообщает Петербург2.

Как отмечают наблюдатели, алгоритмы популярных платформ сами подталкивают авторов к созданию все более эпатажного и кликбейтного контента, так как он лучше удерживает внимание пользователей. Это явление часто нарушает границы авторского права и балансирует на грани допустимого.

Для многих создателей такой контент превратился из хобби в профессию. По словам одного из авторов, ключевыми факторами успеха стали не качество, а скорость производства и умение подстраиваться под требования алгоритмов. Управляя сотнями каналов, его команда в лучшие месяцы зарабатывала десятки тысяч долларов, однако платформы регулярно блокировали аккаунты, что делало доходы нестабильными.

Эксперты считают, что феномен AI slop стал своеобразным отражением современной экономики внимания, где вирусный успех часто оказывается прибыльнее кропотливой работы. Пока алгоритмы и экономические стимулы для создателей контента не изменятся, поток сгенерированного ИИ материала будет только нарастать, продолжая трансформировать цифровую среду.