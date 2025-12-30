РЖД направит 120 миллиардов рублей на ВСМ Москва – Петербург в 2026 году

В инвестиционной программе РЖД на 2026 год на строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом заложено 120 миллиардов рублей. Параллельно еще 62,2 миллиарда рублей планируется выделить на развитие магистральной железнодорожной инфраструктуры.

Проект первой в России ВСМ реализуется по поручению президента РФ в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». Магистраль протяженностью около 700 километров пройдет через шесть регионов и затронет территорию с населением порядка 30 миллионов человек. Согласно планам, проектирование и строительство должны завершиться к 2028 году, после чего линия станет основой новой модели междугородних перевозок.

В РЖД ожидают, что запуск высокоскоростного сообщения изменит структуру пассажиропотока между двумя столицами, который к 2030 году может достигнуть 23 миллионов человек в год, пишет «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

Как ранее отмечал вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, для города реализация проекта за период строительства и первые 20 лет эксплуатации может принести прирост внутреннего регионального продукта более чем на 2 триллиона рублей и дополнительные бюджетные поступления свыше 250 миллиардов рублей. Это создаст условия для новых инвестиций и ускорит развитие туризма и сопутствующей инфраструктуры.