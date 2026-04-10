Полицейские задержали подростка-зацепера на электропоезде в Петербурге

Транспортная полиция Петербурга установила личность девушки-зацепера, которая ехала в межвагонном пространстве электропоезда «Ораниенбаум-1 — Санкт-Петербург». Подростка сняли с поезда и доставили в дежурную часть.

В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение от сотрудника железнодорожной организации о девушке-зацепере на электропоезде «Ораниенбаум-1 — Санкт-Петербург». Транспортные полицейские установили личность нарушительницы. Ей оказалась 14-летняя жительница Северной столицы.

Правоохранители выяснили, что девочка зацепилась за межвагонное пространство во время остановки на станции Сосновая Поляна и рассчитывала таким способом доехать до станции Лигово.

Также было установлено, что девушка уже не раз использовала запрещенный способ проезда на электричках ради острых ощущений. Ее сняли с поезда и доставили в дежурную часть. В присутствии одного из родителей с ней провели беседу и предупредили, что зацепинг и руфинг опасны для жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

В отношении родителей девушки составили протокол за ненадлежащее воспитание. Сотрудники транспортной полиции напомнили, что зацепинг крайне опасный способ передвижения.